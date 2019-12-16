В Горроще девушка на «Калине» сбила пенсионерку

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Горроще девушка на Lada Kalina сбила пенсионерку. Об этом
Авария произошла вечером в воскресенье, 15 декабря, в 18:45 у дома №53 на улице Гагарина. По предварительной информации, машина ехала в сторону улицы Дзержинского и на нерегулируемом переходе
Пострадавшую госпитализировали.
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