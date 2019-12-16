В «Эко-Пронске» рассказали, как убрать из квитанций за мусор выписавшихся жильцов и мертвецов. Ранее RZN.info обращалась жительница поселка Тума Клепиковского района, в квитанцию которой включили выписавшуюся два года назад дочь. Некоторых знакомых женщины обязали платить за умерших родственников.

Читательница пыталась несколькими способами связаться с мусорным оператором. У него этого не вышло .

С представителем «Эко-Пронска» пообщалась редакция. RZN.info пояснили, что данные о количестве жильцов в домах запрашивали весной, поэтому часть из них устарела: некоторые уехали, кто-то умер.

Представитель абонентского отдела ответила на жалобу тумчанки о постоянно занятых телефонах. По словам сотрудницы, ежедневно к ним поступает «большое количество звонков», в абонентский отдел в день приходят до 200 человек, примерно столько же обращений поступает на электронную почту.

Стоит отметить, что на письмо, которая читательница отправляла на электронный адрес мусорного оператора 9 декабря, на момент публикации этой новости не ответили.

Как действовать, если вам пришла неверная квитанция за мусор:

Напишите заявление на перерасчет и приложите документы, подтверждающие верное количество жильцов в доме (например, справку о составе семьи, выписку из домовой книги, копии паспортов). Собранные бумаги можно лично отнести в абонентский отдел по адресу: Рязань, улица Горького, дом №30, цокольный этаж. Их можно отправить на этот же адрес Почтой России или в электронном виде: abonent@ecopronsk.ru .

Если вы не уверены, что в квитанции указан именно ваш лицевой счет (на некоторых «платежках» нет фамилии собственника жилья), то можете проверить его на этом сайте .