В детских комнатах рязанской ОКБ появились новые игрушки

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В детский комнатах рязанской ОКБ появились новые игрушки, сообщили на
Детям подарили конструкторы, настольные игры, касса, хоккей и игрушечную посуду.
«У нас есть и программа занятий — малыши рисуют, лепят, создают поделки. Но новые игрушки — это настоящий праздник. Дети радуются им и с удовольствием включаются в игру», — рассказала главврач больницы Инна Лебедева.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.