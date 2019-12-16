В 2020 году на развитие жилищно-коммунальной отрасли в Воронежской области направят почти 1,3 миллиарда рублей

Ассигнования, предусмотренные на реализацию госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» выросли по сравнению с текущим годом почти на 53%.

«Такое значительное увеличение обусловлено выделением дополнительных средств на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с отходами», — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

В рамках госпрограммы решаются задачи по обеспечению качественной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселению граждан из аварийного жилья, улучшению технического состояния жилищного фонда региона, повышению уровня благоустройства территорий муниципальных образований Воронежской области и ряд других вопросов.

Например, подпрограммой «Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области» предусмотрено строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований региона.

«В ее рамках на реализацию федерального проекта „Чистая Вода“ нацпроекта „Экология“ за три года направят почти 1,2 миллиарда рублей: в 2020 году 50,6 миллионов рублей, в 2021 году 451 миллионов рублей и в 2022 году 649,5 миллионов рублей», — сообщил Владимир Нетесов.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Воронежской области» предусмотрены значительные расходы на обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

«В следующем году впервые запланировано выделение фонду 450 млн рублей субсидий за счет средств области для проведения капитального ремонта общего имущества МКД, что позволит сдерживать рост финансовой нагрузки на собственников помещений. Кроме того, как и в текущем году, на компенсацию выпадающих доходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год заложено 350 миллионов рублей. Это необходимо для продления льготного тарифа на вывоз мусора для жителей Воронежской области», — отметил Нетесов.

Кроме, того, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено почти 82,8 миллиона рублей. Также на переселение воронежцев из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, будет направлено еще 77,9 миллионов рублей.