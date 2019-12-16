В 2020 году более половины больничных будут выдавать в электронном виде

В 2020 году более половины листов временной нетрудоспособности будут выдавать в электронном виде. Об этом журналистам рассказал управляющий рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов на пресс-конференции в понедельник, 16 декабря.

На встрече обсудили итоги работы фонда в 2019 году. В частности, с 1 июля регион включился в проект «Прямые выплаты». Игорь Кудряшов напомнил, что ранее социальные выплаты осуществлялись по месту работы застрахованного, после внедрения новой системы их стали перечислять напрямую получателю пособий. Помимо Рязанской области, к пилотному проекту подключились 59 регионов.

Отмечалось, что до внедрения проекта в Рязанской области выдали 45,5 тысяч электронных листов временной нетрудоспособности, с момента его старта — 106 тысяч. Количество увеличилось в два с половиной раза. Управляющий рязанским региональным отделением Фонда социального страхования отметил, что к 2020 году планируется увеличение числа электронных листов нетрудоспособности до 200 тысяч.

По словам Кудряшова, в расходах фонда за 2019 год наибольший удельный вес заняли выплаты пособий по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам — 1,750 миллиона рублей и 532 миллиона соответственно. Кроме того, в январе на территории Рязанской области внедрили концепцию «Нулевого травматизма». Главная идея — организация системы по охране труда, направленной на формирование культуры профилактики профессиональных заболеваний, устранение причин, ведущих к травмам и несчастным случаям на производстве.

Как отметил управляющий рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов, высокому уровню травматизма подвержены работники строительной сферы, здравоохранения, обрабатывающих производств, сельского хозяйства и ЖКХ. По данным фонда, в 2019 году в регионе зарегистрировали 228 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, из них семь оказались смертельными. В 2018 году этот показатель был выше и составил 270 случаев, их них 14 — смертельные. При этом спикер отметил, что в последние годы «тенденция несчастных случаев шла к снижению», и «результат внедрения новой концепции оценивать пока рано».