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13:24, 16 декабря 2019 557
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Следователи назвали причину гибели рыбака на озере под Рязанью

Следователи назвали причину гибели рыбака на озере под Рязанью

Фото: Pixabay.com

Следователи назвали причину гибели рыбака на озере Вайшное у села Алеканово. Об этом сообщили в рязанском следкоме.

Вечером в субботу, 14 декабря, на озере нашли тело 70-летнего пенсионера. Следователи выяснили, что мужчина один отправился на рыбалку. Он провалился под лед, затем выбрался, но умер на берегу. Во время проверки следователи установили, что рязанец скончался от переохлаждения.

«К сожалению, это не единственный трагический случай. Только в одном Рязанском районе за последний месяц на зимней рыбалке погибли еще трое человек», — отметили в следкоме.


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