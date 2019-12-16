Следователи назвали причину гибели рыбака на озере под Рязанью

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Фото: Pixabay.com
Следователи назвали причину гибели рыбака на озере Вайшное у села Алеканово. Об этом
Вечером в субботу, 14 декабря, на озере нашли тело 70-летнего пенсионера. Следователи выяснили, что мужчина один отправился на рыбалку. Он провалился под лед, затем выбрался, но умер на берегу. Во время проверки следователи установили, что рязанец
«К сожалению, это не единственный трагический случай. Только в одном Рязанском районе за последний месяц на зимней рыбалке погибли еще трое человек», — отметили в следкоме.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.