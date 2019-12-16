Скончался рязанский бизнесмен Эдуард Гвоздинский

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В понедельник, 16 декабря, скончался владелец рязанских кафе «Как у мамы», «12 месяцев», «Лесное» Эдуард Гвоздинский,
По данным СМИ, мужчина скончался после продолжительной болезни. Известно, что у ресторатора были проблемы с горлом, незадолго до смерти у него пропал голос.
Эдуард Гвоздинский окончил училище связи. После открыл свое первое кафе «Пикник», затем ресторан «Как у мамы», «12 месяцев» и кафе «Лесное» в Солотче.
Фото из Facebook
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