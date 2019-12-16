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15:08, 16 декабря 2019 667
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Следком возбудил уголовное дело в отношении чиновников рязанского минтранса 2

Следком возбудил уголовное дело в отношении чиновников рязанского минтранса

СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников рязанского минтранса, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что с августа по октябрь 2018 года должностные лица министерства транспорта некачественно принимали работы по оценке состояния дорог, выполненные по госконтракту.

Так, подрядчик использовал дорожную лабораторию без метрологической поверки, сведения об участках дорог нельзя было идентифицировать. Кроме того, допущены нарушения в расчете глубины колеи, а также дефекты дорожного покрытия зафиксированы некачественно.

В результате бюджету области причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).


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