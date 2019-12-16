Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

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Фото: Pixabay.com
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «
В центре России возможны снегопады. Теплее обычного будет на востоке ЦФО, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области). Небольшое повышение температуры ожидается также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии.
Холоднее нормы будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, а также на западе Ленинградской области. Паршина добавила, что прохладная погода установится в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Туву.
Морозную погоду без осадков ждут на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области.
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