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9:56, 16 декабря 2019 233
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

Фото: Pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», какая погода ждет россиян в январе. По ее словам, после Нового года в столице температура превысит норму на один градус (норма -10, -15 градусов ночью и -5, -10 днем).

В центре России возможны снегопады. Теплее обычного будет на востоке ЦФО, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области). Небольшое повышение температуры ожидается также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии.

Холоднее нормы будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, а также на западе Ленинградской области. Паршина добавила, что прохладная погода установится в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Туву.

Морозную погоду без осадков ждут на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области.


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