С банковской карты рязанки украли почти 200 тысяч рублей

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С банковской карты рязанки украли 191 тысячу рублей, об этом
Известно, что 45-летней женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается незаконно снять с ее счета деньги.
Мужчина попросил женщину передать ему данные банковской карты, для безопасности. Рязанка передала информацию незнакомцу, через некоторое время с ее счета пропали все деньги.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.