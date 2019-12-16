Рязанские активисты закрасили еще 20 граффити с рекламой наркотиков

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В выходные, 14-15 декабря, в Касимове прошла очередная акция «Чистые стены»,
Волонтеры уничтожили 20 надписей, рекламирующих курительные смеси, на стенах гаражей, хозпостроек, магазинов и остановках общественного транспорта.
«Опасность подобных „граффити“ в том, что это прямая реклама наркотиков в интернет-магазинах. Для того, чтобы открытой наркорекламы стало меньше, мы ежемесячно проводим подобные акции», — объяснили организаторы акции из наркоконтроля.
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