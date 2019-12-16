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11:56, 16 декабря 2019 181
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В Рязани подорожали «Оливье» и «Селедка под шубой»

В Рязани подорожали «Оливье» и «Селедка под шубой»

Фото: Ru.wikipedia.org

В Рязанской области подорожали «Оливье» и «Селедка под шубой». Статистику цен на продукты для салатов на конец 2019 года опубликовал Росстат.

Рязанская «Селедка под шубой» стала стоить 143,76 рублей, подорожав на 1,4%. По этому показателю регион занял 66 место из 85.

В состав традиционного салата входит: сельдь соленая (350 граммов), яйца куриные (две штуки), майонез (300 граммов), картофель (400 граммов), лук (100 граммов), свекла (300 граммов), морковь (200 граммов).

Салат «Оливье» в Рязанской области подорожал на 4,36% до 270,7 рублей. Регион занял 76 место в списке из 85 субъектов федерации. По версии аналитиков, в традиционный салат входит: колбаса вареная (300 граммов) маринованные огурцы (400 граммов), зеленый горошек (380 граммов), яйца (четыре штуки), майонез (200 граммов), картофель (500 граммов), лук (100 граммов), морковь (200 граммов).


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