В Рязани подорожали «Оливье» и «Селедка под шубой»

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязанской области подорожали «Оливье» и «Селедка под шубой». Статистику цен на продукты для салатов на конец 2019 года опубликовал Росстат.
Рязанская «Селедка под шубой» стала стоить 143,76 рублей, подорожав на 1,4%. По этому показателю регион занял 66 место из 85.
В состав традиционного салата входит: сельдь соленая (350 граммов), яйца куриные (две штуки), майонез (300 граммов), картофель (400 граммов), лук (100 граммов), свекла (300 граммов), морковь (200 граммов).
Салат «Оливье» в Рязанской области подорожал на 4,36% до 270,7 рублей. Регион занял 76 место в списке из 85 субъектов федерации. По версии аналитиков, в традиционный салат входит: колбаса вареная (300 граммов) маринованные огурцы (400 граммов), зеленый горошек (380 граммов), яйца (четыре штуки), майонез (200 граммов), картофель (500 граммов), лук (100 граммов), морковь (200 граммов).
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