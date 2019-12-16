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Рязанец с психическим расстройством получил «права» по поддельной справке. Об этом сообщил
Проверка показала, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «органическое расстройство личности». Также он обращался в больницу по поводу расстройства в виде «интоксикационного психоза с синдромом вербального галлюциноза» и «хронического алкоголизма».
При получении водительского удостоверения он представил поддельный документ. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК.
Прокуратура направила в суд иск о прекращении действия «прав» и признании их недействительными.
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