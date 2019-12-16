Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:30, 16 декабря 2019 445
 0    0

Рязанец с психическим расстройством получил «права» по поддельной справке 3

Рязанец с психическим расстройством получил «права» по поддельной справке

Рязанец с психическим расстройством получил «права» по поддельной справке. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

Проверка показала, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «органическое расстройство личности». Также он обращался в больницу по поводу расстройства в виде «интоксикационного психоза с синдромом вербального галлюциноза» и «хронического алкоголизма».

При получении водительского удостоверения он представил поддельный документ. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК.

Прокуратура направила в суд иск о прекращении действия «прав» и признании их недействительными.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 4 декабря 2019 3 308
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 8
14:53, 3 декабря 2019 3 002
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 6 387
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 16 589
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 4 525
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум