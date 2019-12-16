Рязанцам предложили подарить старикам из Геронтологического центра теплые носки и варежки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанцам предложили подарить старикам из Геронтологического центра имени Петра Мальшина носки и варежки. Объявление об акции «Теплая зима»
Теплые вещи или деньги на их покупку собирают в Вознесенском и Сретенском храмах. Подарки пожилым рязанцам прислали дети-прихожане храма Архангела Михаила из немецкого города Линген.
«Пока собрано 20 комплектов, а их нужно 90, — уточнили в епархии. — Вместе с комплектами приносите открытки с пожеланиями для пожилых людей, ведь добрые слова согревают душу не меньше, чем теплые вещи греют тело».
Вещи принимают до 27 декабря.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа неделю в Рязани подешевели рис и соль
|
cледующая новость →«Мягко говоря, неудобно». Рязанец рассказал, как оказался в цирке на «бракованных» местах
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.