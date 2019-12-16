Рязанцев предупредили о тумане, гололеде и мокром снеге

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В понедельник, 16 декабря, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, днем с сохранением до конца суток 16 декабря на территории области ожидается туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.
Рязанцев призвали соблюдать осторожность.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.