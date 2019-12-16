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11:08, 16 декабря 2019 219
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Рязанцам напомнили об опасности тонкого льда

Рязанцам напомнили об опасности тонкого льда

Рязанцам напомнили об опасности тонкого льда, сообщил сайт рязанского муниципального района.

Отмечается, что за последний месяц из-за толнкого льда погибли три рыбака.

«Необходимо воздержаться от выхода на лед до установления его безопасной толщины. Она составляет не менее десяти сантиметров для человека и не менее 20 сантиметров для транспортного средства», — говорится в сообщении.

В случае трагедии, для вызова пожарных и спасателей необходимо звонить по телефону 01 и 101.


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