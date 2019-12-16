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13:10, 16 декабря 2019 287

«Рязаньэнерго» получил диплом в конкурсе лучших предприятий области

«Рязаньэнерго» получил диплом в конкурсе лучших предприятий области

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» получил диплом 2 степени в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» по итогам деятельности в 2018 году. Награду директору филиала Михаилу Подлягину вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Организаторами конкурса выступают правительство Рязанской области и Рязанская торгово-промышленная палата. Ежегодно самые успешные трудовые коллективы региона, ведущие наиболее эффективную хозяйственную деятельность, построенную на принципах прозрачности и открытости, определяются на основе бухгалтерской отчетности.

Как отметили в пресс-службе, «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» — крупнейший региональный налогоплательщик. За прошлый год энергетики перечислили в бюджеты местного и областного уровней около 570 миллионов рублей.

«В 2018 году сотрудники „Рязаньэнерго“ своевременно и качественно выполнили производственную программу, направленную на повышение эффективности работы электросетевого комплекса, а также на подготовку и оборудования и персонала к стабильной работе в отопительный период, и успешно прошли сезон холодов 2018—2019 годов», — отметили в сообщении.

Энергетики провели работы по переустройству воздушных линий (ВЛ) 110 кВ «Ямская-Вожа», «НРТЭЦ-Факел» и трех ВЛ 10кВ, отходящих от подстанции 110/10кВ «Окружная» для обеспечения строительства дорожной развязки в Рязани. Переустройство электроустановок на 189 километре трассы М-5 «Урал» в районе Михайловского шоссе было вызвано необходимостью возведения на данном участке транспортной развязки. Энергетики реализовали социально значимый инвестиционный проект всего за 3 месяца. За этот период специалисты «Рязаньэнерго» ввели в эксплуатацию почти 3,5 км ВЛ, проложили 407 метров кабельной линии, установили 5 опор ВЛ 110 кВ и 52 опоры ВЛ 10 кВ, а также комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА.

За год сотрудники «Рязаньэнерго» осуществили технологическое присоединение энергопринимающих устройств 2 357 заявителей на общую мощность 50,7 МВт. Для подключения бытовых потребителей, объектов малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения, православной культуры и социальной сферы энергетики провели комплекс организационных работ и ввели в эксплуатацию трансформаторные подстанции общей мощностью 5,146 МВА и более 119 км линий электропередачи. Энергетики развивали интерактивные сервисы для повышения электроэнергетической инфраструктуры потребителей. Впервые Рязаньэнерго принял участие в первом Рязанском индустриальном форуме-2018, где продемонстрировал возросшие возможности предприятия в области деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

«Для „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ это уже девятый диплом лауреата конкурса, — прокомментировал награду директор предприятия Михаил Подлягин. — Мы стремимся к постоянному росту, развиваем производственные возможности и качественные показатели нашей деятельности, участвуем в реализации значимых инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы региона. Полученный диплом является высокой оценкой труда всего коллектива, который ежедневно обеспечивает надежное энергоснабжение в каждом районе нашей области».


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