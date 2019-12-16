Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

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Фото: Pixabay.com
Роскачество проверило черный чай. В двух марках нашли вредные вещества, пишут
Пестициды обнаружили в марке Richman из Шри-Ланки, который продается под наименованием «чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой». Кроме того, проверку не прошла отечественная «Мацеста» («чай черный классический «премиум»).
В чае из Шри-Ланки содержался гексахлорбензол, который по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, запрещен во всем мире.
«Вероятнее всего, гексахлорбензол, относящийся к группе стойких пестицидов, ранее использовался производителем и остался в почве, не успев разложиться», — предположили в Роскачестве.
В ведомстве подчеркнули, что это вещество считается политропным ядом, который воздействует на печень, сердце и центральную нервную систему.
В «Мацесте» выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Ранее Роспотребнадзор дал россиянам
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