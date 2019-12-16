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14:07, 16 декабря 2019 219
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Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Фото: Pixabay.com

Роскачество проверило черный чай. В двух марках нашли вредные вещества, пишут РИА Новости.

Пестициды обнаружили в марке Richman из Шри-Ланки, который продается под наименованием «чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой». Кроме того, проверку не прошла отечественная «Мацеста» («чай черный классический «премиум»).

В чае из Шри-Ланки содержался гексахлорбензол, который по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, запрещен во всем мире.

«Вероятнее всего, гексахлорбензол, относящийся к группе стойких пестицидов, ранее использовался производителем и остался в почве, не успев разложиться», — предположили в Роскачестве.

В ведомстве подчеркнули, что это вещество считается политропным ядом, который воздействует на печень, сердце и центральную нервную систему.

В «Мацесте» выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая.


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