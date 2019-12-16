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Ранившего прохожего ножом воронежца нашли спустя девять лет. Об этом сообщила
Инцидент произошел в марте 2010 года. Вечером на улице 232 Стрелковой дивизии неизвестный мужчина поссорился с местным жителем и ударил его ножом в грудь. 35-летнего пострадавшего доставили в больницу. Злоумышленник скрылся.
В 2017 году мужчину объявили в федеральный розыск. Спустя время его задержали в Пермском крае, где он скрывался от полицейских. Подозреваемым оказался 41-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.