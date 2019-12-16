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Фото: Pixabay.com
Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Закон
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма работает до 2021 года.
Новый закон продлевает заморозку отчислений до 2022 года включительно. Также Пенсионный фонд обязалиучитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.
В Правителсьтве подсчитали, что нововведение увеличит в 2020 году доходы бюджета Пенсионного фонда на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.