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17:15, 16 декабря 2019 82
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Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Закон опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма работает до 2021 года.

Новый закон продлевает заморозку отчислений до 2022 года включительно. Также Пенсионный фонд обязалиучитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

В Правителсьтве подсчитали, что нововведение увеличит в 2020 году доходы бюджета Пенсионного фонда на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.


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