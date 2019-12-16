Путин подписал закон о введении в России электронных трудовых книжек

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Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки,
Теперь работник сможет запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Документы можно получить у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.
Работодатель должен уведомить сотрудника о новых правилах по 30 июня 2020 года. При этом работник может выбрать, какой тип трудовой книжки ему будет удобнее. Письменное заявление со своим выбором он вправе подать до 31 декабря 2020 года.
С 1 января 2021 года при приеме впервые поступивших на работу сотрудников организации будут заводить только электронные трудовые книжки.
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