Осадки и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 17 декабря, в Рязанской области будет мокрый снег с дождем и туман. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса; днем -3, +2 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРоскачество нашло пестициды в двух марках чая
|
cледующая новость →В Рязани поставили елку из противогазов
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.