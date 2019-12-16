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На улице Новой «ГАЗель» врезалась в ограждение. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Рязани».
Авария произошла в понедельник, 16 декабря.
Официальной информации о произошедшем нет.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.