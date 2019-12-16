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На улице МОГЭС запретят парковаться. Об этом
Стоянку у дома №12 запретят с 9 января 2020 года. На месте установят соответствующие знаки.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.