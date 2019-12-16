На улице Мервинской «Рено» врезалась в маршрутку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Мервинской Renault врезалась в маршрутку. Видео с места ДТП в понедельник, 16 декабря, опубликовали в группе «
В аварию попала маршрутка №99.
Подробности уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани подорожали «Оливье» и «Селедка под шубой»
|
cледующая новость →За выходные на рязанских ярмарках купили почти 15 тонн «молочки»
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.