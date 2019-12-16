На Рязанском приборном заводе прошло первенство по настольному теннису

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В личном первенстве Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») по настольному теннису приняли участие около 20 человек. Соревнования проходили по круговой системе. Победителей и призеров наградят дипломами и премиями.
Победу среди мужчин завоевал руководитель группы Сергей Уранов, на втором месте — энергетик Борис Грачев, на третьем — фрезеровщик Роман Нестеров.
Лучшей теннисисткой стала инженер-конструктор Людмила Попова, «серебро» — у инструктора-методиста по физкультуре и спорту Любови Обертынской, замкнула тройку сильнейших лаборант химического анализа Елена Точилкина.
«Я принимаю участие в заводских турнирах не один сезон и хочу отметить, что в этом году среди любителей настольного тенниса немало тех, кто порадовал достойным уровнем игры, — поделился впечатлениями победитель первенства Сергей Уранов. — Очень приятно и то, что, несмотря на ожесточенную борьбу на теннисных столах, соревнования прошли в дружественной обстановке».
Как подчеркнули в пресс-службе, настольный теннис пользуется популярностью у работников АО «ГРПЗ»: в цехах и отделах стоят 40 теннисных столов, за которыми играют в обеденный перерыв, проводят цеховые соревнования.
«Занятия теннисом позволяют заводчанам физически активно отдохнуть, отвлечься от решения производственных задач, разгрузиться психологически и получить новый заряд энергии. Это, несомненно, влияет на последующую работоспособность и качество труда», — отметил заместитель генерального директора по административным вопросам и закупочной деятельности Владимир Житинкин.
В пресс-службе отметили, что руководство «ГРПЗ» уделяет внимание привлечению сотрудников к занятиям физкультурой. На предприятии проходят первенства по разным видам спорта (волейбол, мини-футбол, спортивное ориентирование, настольный теннис, лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, дартс, стритбол и другие). Заводчане также регулярно участвуют в региональных и всероссийских состязаниях.
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