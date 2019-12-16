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Фото: Pixabay.com
На новогодних каникулах в Рязани отменят ярмарки выходного дня. Об этом в понедельник, 16 декабря,
Перед праздниками в городе организуют несколько ярмарок: 27, 28, 29 и 30 декабря. Первые десять дней января их не будет. В субботу, 11 января, ярмарки заработают в обычном режиме.
Ярмарки проводят у Центрального рынка на улощади Пролетарской, перед ЦНТИ на улице Крупской, у КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов и возле ТЦ «КИТ» на улице Станкозаводской.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.