Из-за прорыва трубы на улице Пугачева в 29 домах отключили отопление

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пресс-службе мэрии рассказали, что специалисты начали устранять
«В течение часа специалисты осуществят разрытие участка с тем, чтобы определить объем работ и сроки их выполнения», — говорится в сообщении.
В горадминистрации добавили, что из-за прорыва трубы отопление отключили в 29 домах.
Кроме того, горячей воды не будет в 11 домах и школе №41.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области снизилось количество пособий при рождении ребенка
|
cледующая новость →На улице МОГЭС запретят парковаться
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.