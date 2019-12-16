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18:52, 16 декабря 2019 418
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Греков пошутил про «темные силы», поздравляя студентов РГУ с праздником 2

Греков пошутил про «темные силы», поздравляя студентов РГУ с праздником

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

На праздновании 104-й годовщины РГУ имени Есенина вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков пошутил про «темные силы», поздравляя студентов.

«У вас был очень тяжелый год. На вуз, практически как с новогодней елкой, обрушились темные силы. Вам всем большое спасибо за поддержку ректора, за поддержку вуза, за неравнодушие. Самое главное — за неравнодушие к тем, кто вас окружает. Это ваш праздник — студентов и преподавателей», — сказал Игорь Греков.

Отметим, в понедельник, 16 декабря, на сцене областной филармонии прошел концерт в честь 104-й годовщины университета. Его посетили студенты, преподаватели и выпускники вуза.


© RZN.info

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