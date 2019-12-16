Греков пошутил про «темные силы», поздравляя студентов РГУ с праздником

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На праздновании 104-й годовщины РГУ имени Есенина вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков пошутил про «темные силы», поздравляя студентов.
«У вас был очень тяжелый год. На вуз, практически как с
Отметим, в понедельник, 16 декабря, на сцене областной филармонии прошел концерт в честь 104-й годовщины университета. Его посетили студенты, преподаватели и выпускники вуза.
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