Эксперты назвали топ-5 дорогих вакансий декабря в Воронеже

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Аналитики портала Superjob выбрали пять самых высокооплачиваемых воронежских вакансий декабря.
На последней позиции в топе — юрист по корпоративному праву. Он будет получать от 60 тысяч рублей. На четвертой строчке — программист 1С с зарплатой от 78 тысяч рублей до 110 тысяч.
Бронзу получила вакансия программиста iOS в агрофирме с зарплатой от 95 тысяч рублей. На второй строчке — вакансия врача-косметолога в частной клинике. Ему обещают от 100 тысяч рублей.
Больше всех будет получать ведущий программист PHP — от 120 тысяч рублей.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.