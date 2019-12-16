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11:30, 16 декабря 2019 220
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Благотворительный фонд закупил мебель в рязанский Дом ребенка

Благотворительный фонд закупил мебель в рязанский Дом ребенка

Благотворительный фонд «ПроДетство» закупил мебель в рязанский Дом ребенка. Деньги на нее собрали во время акции «Отзовись сердцем» в гипермаркете «Глобус»: один процент от каждого купленного товара собственной торговой марки магазина направили на помощь детям, сообщили в фонде.

Фонду ребенка передали кровати, матрацы, шкафы для одежды, шкафчики для полотенец, тумбы под ванны, манеж, экраны для батарей, мебель на входную группу.

«Мебель старались заказать, чтобы детям было удобно ею пользоваться, чтобы приблизить обстановку Дома ребенка к домашней», — отметили в «ПроДетстве».

Стоимость мебели превысила 200 тысяч рублей.

Фото из группы «ПроДетство Рязань»


© RZN.info

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