Благотворительный фонд закупил мебель в рязанский Дом ребенка

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Благотворительный фонд «
Фонду ребенка передали кровати, матрацы, шкафы для одежды, шкафчики для полотенец, тумбы под ванны, манеж, экраны для батарей, мебель на входную группу.
«Мебель старались заказать, чтобы детям было удобно ею пользоваться, чтобы приблизить обстановку Дома ребенка к домашней», — отметили в «ПроДетстве».
Стоимость мебели превысила 200 тысяч рублей.
Фото из группы «
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.