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14:54, 15 декабря 2019 377
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В Рязанской области объявили второе метеопредупреждение за сутки

В Рязанской области объявили второе метеопредупреждение за сутки

В Рязанской области объявили второе метеопредупреждение за сутки. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

До конца воскресенья, 15 декабря, а также ночью и утром в понедельник, 16 декабря, на территории области ожидаются туманы, видимость на дорогах не превысит 200-500 метров.

В управлении напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101 или 8 (4912) 21-63-04 (единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Рязанской области).

Ранее рязанцев предупреждали о гололедице.


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