В России нашли новый вид утечек персональных данных

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В России зафиксировали случаи кражи персональных данных с помощью IT-специалистов. Об этом пишут «
Согласно данным экспертов, 2% сливов пришлось на системных администраторов. Их назвали новым видом инсайдеров, которые ранее не были зафиксированы.
Технический директор DeviceLock Ашот Оганесян пояснил, что профессия IT-специалиста превращается из элитной в массовую.
По его подсчетам, в Москве при средней зарплате сисадмина в 150 тысяч рублей на продаже около 100 тысяч сведений о банковских клиентах можно заработать от 500 тысяч до двух миллионов.
Помимо IT-специалистов, 98% других случаев утечки произошли при помощи других подразделений банков и компаний.
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