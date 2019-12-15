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14:14, 15 декабря 2019 88
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В России нашли новый вид утечек персональных данных

В России нашли новый вид утечек персональных данных

В России зафиксировали случаи кражи персональных данных с помощью IT-специалистов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.

Согласно данным экспертов, 2% сливов пришлось на системных администраторов. Их назвали новым видом инсайдеров, которые ранее не были зафиксированы.

Технический директор DeviceLock Ашот Оганесян пояснил, что профессия IT-специалиста превращается из элитной в массовую.

По его подсчетам, в Москве при средней зарплате сисадмина в 150 тысяч рублей на продаже около 100 тысяч сведений о банковских клиентах можно заработать от 500 тысяч до двух миллионов.

Помимо IT-специалистов, 98% других случаев утечки произошли при помощи других подразделений банков и компаний.


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