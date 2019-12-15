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10:59, 15 декабря 2019 172
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В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

В Казани официально зарегистрировали брак трансгендеров. Об этом сообщил портал KazanFirst.

Торжество между супружеской парой, каждый в которой поменял пол, прошло 12 декабря.

Как рассказало издание, Эрика и Виктор познакомились четыре месяца назад, когда уже находились в процессе изменения внешности. Спустя некоторое время пара решила узаконить отношения, для чего обратились в один из казанских ЗАГСов.

По словам молодоженов, проблем при регистрации у них не возникло.

«Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — пояснила Эрика.

Фото KazanFirst


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