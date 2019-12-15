В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Казани официально зарегистрировали брак трансгендеров. Об этом сообщил портал
Торжество между супружеской парой, каждый в которой поменял пол, прошло 12 декабря.
Как рассказало издание, Эрика и Виктор познакомились четыре месяца назад, когда уже находились в процессе изменения внешности. Спустя некоторое время пара решила узаконить отношения, для чего обратились в один из казанских ЗАГСов.
По словам молодоженов, проблем при регистрации у них не возникло.
«Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — пояснила Эрика.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПри пожаре в Шиловском районе погиб мужчина
|
cледующая новость →В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.