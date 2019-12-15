RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
The New York Times написала о выдворении американцев после лекции в рязанском вузе написал.
The New York Times отметил, что суд посчитал нахождение американцев на территории России незаконным, поскольку у них была туристическая виза.
В издании рассказали, что посольство США в Москве не сразу ответило на запрос.
«Отношения Москвы и Вашингтона испортились в последние годы из-за обвинений во вмешательстве России в политику США и разногласий по Украине и Сирии», — добавили авторы.
Напомним, Советский районный суд Рязани
10 декабря члены делегации «выплатили небольшой штраф, их
Встречу
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанской детской поликлинике появился новый аппарат за 1,5 миллиона
|
cледующая новость →На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +4 градусов
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.