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9:12, 15 декабря 2019 299
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The New York Times написала о выдворении американцев после лекции в рязанском вузе

The New York Times написала о выдворении американцев после лекции в рязанском вузе

The New York Times написала о выдворении американцев после лекции в рязанском вузе написал. Статья опубликована на сайте в четверг, 12 декабря.

The New York Times отметил, что суд посчитал нахождение американцев на территории России незаконным, поскольку у них была туристическая виза.

В издании рассказали, что посольство США в Москве не сразу ответило на запрос.

«Отношения Москвы и Вашингтона испортились в последние годы из-за обвинений во вмешательстве России в политику США и разногласий по Украине и Сирии», — добавили авторы.

Напомним, Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета штата Нью-Йорк в Буффало из-за того, что их «деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию». По неофициальной информации, на суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха», которые рассказали, что американцы читали лекцию.

10 декабря члены делегации «выплатили небольшой штраф, их выдворили на следующий день. В университете пока не знают, будут ли их сотрудники обжаловать постановление суда.

Встречу организовали члены рязанского отделения организации «Деловая Россия».


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