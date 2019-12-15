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10:06, 15 декабря 2019 204
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Россиянам дали рекомендации по выбору чая

Россиянам дали рекомендации по выбору чая

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая. Советы опубликованы на сайте органа.

Отмечается, что при выборе чая необходимо обратить внимание на упаковку: она должна быть целой, недеформированной и сделанной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

На маркировке должны быть указаны состав, наименование и адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, сведения о подтверждении соответствия, знак обращения на рынке, условия хранения, срок годности или дата окончания срока годности, способ приготовления.

Специалисты подчеркнули, что сухие листья должны быть почти одного размера, плотности и скрученности.

«Поломанных листьев, стеблей, посторонних включений и чайной крошки быть не должно», — отметили в Роспотребнадзоре.

Цвет приготовленного напитка должен быть ярким и темным, однородного цвета. По словам экспертов, у качественного чая нежный аромат и терпкий вкус.

«Запахи гари, плесени и сырости — признаки некачественного чая», — рассказали специалисты.


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