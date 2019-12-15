Россиянам дали рекомендации по выбору чая

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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая. Советы опубликованы на
Отмечается, что при выборе чая необходимо обратить внимание на упаковку: она должна быть целой, недеформированной и сделанной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.
На маркировке должны быть указаны состав, наименование и адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, сведения о подтверждении соответствия, знак обращения на рынке, условия хранения, срок годности или дата окончания срока годности, способ приготовления.
Специалисты подчеркнули, что сухие листья должны быть почти одного размера, плотности и скрученности.
«Поломанных листьев, стеблей, посторонних включений и чайной крошки быть не должно», — отметили в Роспотребнадзоре.
Цвет приготовленного напитка должен быть ярким и темным, однородного цвета. По словам экспертов, у качественного чая нежный аромат и терпкий вкус.
«Запахи гари, плесени и сырости — признаки некачественного чая», — рассказали специалисты.
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