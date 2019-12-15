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На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +4 градусов. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 16 декабря, будет до 0 градусов, днем +3 градуса. Временами возможны небольшие осадки.
Ночью во вторник, 17 декабря, ожидается до +1 градуса, днем +3 градуса, возможны осадки.
В ночь на среду синоптики пообещали до +1 градуса. Днем +3 градуса.
Ночью в четверг ожидается до +2 градусов. Днем — до +4 градусов.
В ночь на пятницу, 20 декабря, похолодает до -1 градуса. Днем до +1 градуса, солнечная погода.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.