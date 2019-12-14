Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:10, 14 декабря 2019 570
 0    0

Сорокина рассказала, кто отвечал за установку елки на площади Ленина 1

Сорокина рассказала, кто отвечал за установку елки на площади Ленина

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, что после публикации поста о затратах на «Новогоднюю столицу» у рязанцев возникло много вопросов, «ответы на которые возможно будут интересны многим». Об этом глава администрации написала на странице в Facebook.

Елена Сорокина пояснила, что за установку и оборудование елки на площади Ленина отвечала дирекция благоустройства города.

Она отметила, что елку на площадь Ленина купил спонсор.

«В соответствии с договором товар должен был поставлен в течение пяти дней после дня оплаты. Оплата елки „прошла“ 6.12.2019», — написала мэр.

Мэр добавила, что украшения на елку оплатили три организации. По словам Сорокиной, гирлянды, шары и звезду доставляли поэтапно, поэтому дирекция благоустройства монтировала их с 7 по 13 декабря.

По словам Сорокиной, рязанцы поинтересовались, кто отвечал за установку букв, образующих слово «Рязань» на Лыбедском бульваре.

«Никто от администрации города за установку арт-объекта „Рязань 2020“ не отвечал. Это тоже подарок городу от рязанцев, которые захотели создать праздничное настроение жителям и гостям Новогодней столицы», — ответила Сорокина.

Она отметила, что по этой причине работы начались за несколько часов до начала мероприятия. Также рязанцы поинтересовались, будут ли приняты какие-то кадровые решения по итогам срыва этих работ.

«Срыва работ не было. Было искреннее желание неравнодушных рязанцев, социально ориентированных организаций преобразить городское пространство, подарить людям праздник», — сказала мэр.

Она добавила, что некоторые объекты «были сразу повреждены», но их удалось восстановить и укрепить.

«В очередной раз рязанцы доказали — общими усилиями мы способны многого достичь», — написала Елена Сорокина.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 961
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 3 070
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 8
14:53, 3 декабря 2019 2 801
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 6 025
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 15 397
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум