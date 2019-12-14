Сорокина рассказала, кто отвечал за установку елки на площади Ленина

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Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, что после публикации
Елена Сорокина пояснила, что за установку и оборудование елки на площади Ленина отвечала дирекция благоустройства города.
Она отметила, что елку на площадь Ленина купил спонсор.
«В соответствии с договором товар должен был поставлен в течение пяти дней после дня оплаты. Оплата елки „прошла“ 6.12.2019», — написала мэр.
Мэр добавила, что украшения на елку оплатили три организации. По словам Сорокиной, гирлянды, шары и звезду доставляли поэтапно, поэтому дирекция благоустройства монтировала их с 7 по 13 декабря.
По словам Сорокиной, рязанцы поинтересовались, кто отвечал за установку букв, образующих слово «Рязань» на Лыбедском бульваре.
«Никто от администрации города за установку арт-объекта „Рязань 2020“ не отвечал. Это тоже подарок городу от рязанцев, которые захотели создать праздничное настроение жителям и гостям Новогодней столицы», — ответила Сорокина.
Она отметила, что по этой причине работы начались за несколько часов до начала мероприятия. Также рязанцы поинтересовались, будут ли приняты какие-то кадровые решения по итогам срыва этих работ.
«Срыва работ не было. Было искреннее желание неравнодушных рязанцев, социально ориентированных организаций преобразить городское пространство, подарить людям праздник», — сказала мэр.
Она добавила, что некоторые объекты «были сразу повреждены», но их удалось восстановить и укрепить.
«В очередной раз рязанцы доказали — общими усилиями мы способны многого достичь», — написала Елена Сорокина.
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