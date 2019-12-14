Гидрометцентр предупредил о потеплении в европейской части России

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В ближайшие дни на территории европейской части России ожидается потепление. Об этом сообщил
Синоптики отметили, что температура превысит «свои обычные для этого времени» значения на 5-8 градусов и «будет походить на ноябрьскую».
В сообщении говорится, что причиной такой аномалии стали атлантические циклоны.
«Центральный район в субботу еще останется в области повышенного атмосферного давления. Небольшие осадки пройдут только в отдельных районах, возможны туман и гололед», — добавили в Гидрометцентре.
В воскресенье, 15 декабря, ожидаются дождь и мокрый снег, ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура повысится на 2-3 градуса, говорится в сообщении.
Как отметили специалисты, «теплым с осадками будет и понедельник».
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