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14:05, 14 декабря 2019 178
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Гидрометцентр предупредил о потеплении в европейской части России

Гидрометцентр предупредил о потеплении в европейской части России

В ближайшие дни на территории европейской части России ожидается потепление. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Синоптики отметили, что температура превысит «свои обычные для этого времени» значения на 5-8 градусов и «будет походить на ноябрьскую».

В сообщении говорится, что причиной такой аномалии стали атлантические циклоны.

«Центральный район в субботу еще останется в области повышенного атмосферного давления. Небольшие осадки пройдут только в отдельных районах, возможны туман и гололед», — добавили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 15 декабря, ожидаются дождь и мокрый снег, ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура повысится на 2-3 градуса, говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, «теплым с осадками будет и понедельник».


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