Житель Сараевского района сливал из машин бензин и получил реальный срок

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Житель села Муравлянка Сараевского района вместе с двумя друзьями сливал из машин бензин. В апреле 2019 года они украли 40 литров топлива, пишет издательство «
При этом 20-летний молодой человек имел непогашенную судимость. Он уже находился под следствием, когда его поймали пьяным за рулем.
В результате молодого человека признали виновным и по совокупности приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима.
В отношении его сообщников уголовное дело прекратили, так как стороны примирились в суде. Обвиняемые выплатили потерпевшим ущерб.
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