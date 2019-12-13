За неделю более 500 жителей Воронежской области попали в больницы из-за гололеда

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Почти 540 жителей Воронежской области пострадали из-за гололеда за неделю с 5 по 11 декабря. Все они обратились в больницы.
Около 50 пациентов, или 9% госпитализировали. Остальным помощь оказали амбулаторно, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения в четверг, 12 декабря.
Травмы жители региона в большинстве случаев получали, проходя по плохо очищенным тротуарам. За причиненный здоровью вред они могут получить компенсацию от коммунальщиков.
Кроме того, за неделю один человек получил обморожение.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.