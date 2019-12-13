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9:21, 13 декабря 2019 358
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Выдворенные после встречи с рязанскими студентами сотрудники университета Буффало вернулись в США

Выдворенные после встречи с рязанскими студентами сотрудники университета Буффало вернулись в США

Выдворенные после встречи с рязанскими студентами пятеро сотрудников университета штата Нью-Йорк в Буффало вернулись в США. Ранее их признали виновными нарушении визового законодательства и оштрафовали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского вуза.

В университете намерены разобраться в ситуации. Представители учебного заведения сообщили, что взаимодействовали с посольством США в Москве в связи с произошедшим.

Ранее Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Они прибыли в Рязань по туристическим визам. В суде уточнили, что дела завели после того, как граждане США провели 6 декабря в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета «лекционное мероприятие со студентами и преподавателями».

«Указанная деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию», — говорится на сайте суда.

Встречу организовали члены рязанского отделения организации «Деловая Россия». Они скрываются от комментариев.


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