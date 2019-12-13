Выдворенные после встречи с рязанскими студентами сотрудники университета Буффало вернулись в США

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В университете намерены разобраться в ситуации. Представители учебного заведения сообщили, что взаимодействовали с посольством США в Москве в связи с произошедшим.
Ранее Советский районный суд Рязани
«Указанная деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию», — говорится на сайте суда.
Встречу организовали члены рязанского отделения организации «Деловая Россия». Они
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.