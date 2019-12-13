Врио губернатора Еврейской автономной области назначен выпускник Академии ФСИН

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Фото: Kremlin.ru
Врио губернатора Еврейской автономной области назначен Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщил
Соответствующий указ подписан в четверг, 12 декабря.
Гольдштейн закончил Академию экономики и права (Рязань) по специальности «Административно-хозяйственное право и экономика» в 1995 году.
Ушедший с поста губернатора Еврейской автономной области Александр Левинталь, что его отставка связана с переходом на другую работу, передает
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.