Воронежская область получит почти миллиард рублей на ускорение строительства обхода Боброва

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Воронежская область получит из федерального бюджета почти 968 миллионов рублей на ускорение строительства обхода Боброва. Об этом
Строительство дороги начали в 2018 году. Ее протяженность составит 9,4 километра. По трассе можно будет ехать со скоростью 120 километров в час.
Обход будет включать в себя четыре крупных искусственных сооружения, в том числе главное — мост через реку Битюг.
«Для Боброва строительство обхода — необходимость, поскольку сейчас весь грузовой транспорт идет через город. С появлением новой дороги проблема будет решена», — говорится в сообщении.
Ранее на обход в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» области выделяли 300 миллионов рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПодорожание проездных в Рязани не вызовет новую волну очередей — «УмКа»
|
cледующая новость →За неделю более 500 жителей Воронежской области попали в больницы из-за гололеда
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.