Воронежцы проверили свои знания по истории Отечества. Акцию организовали молодежный парламент региона и комитет Воронежской областной думы по образованию, науке и молодежной политике.

Тест по истории Отечества организовали в преддверии Года памяти и славы, объявленного указом президента России. Масштабная международная акция прошла во всех регионах России и 42 зарубежных странах.

Тест организовали в рамках масштабного проекта «Большая история», который инициировали к году памяти и славы молодежный парламент при Госдуме и некоммерческие организации. В Воронежской области по традиции организаторами мероприятия выступили молодежный парламент Воронежской области и комитет Воронежской областной думы по образованию, науке и молодежной политике.

В пятницу, 13 декабря, воронежцы смогли проверить свои знания истории Отечества на 204 специально организованных площадках во всех районах области в библиотеках и образовательных учреждениях, а также на сайте проекта кдгр.рф .

Всего в тесте было 40 заданий, которые охватывали все периоды существования российского государства. В тесте были вопросы о военных событиях и выдающихся личностях, об отечественной культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и географических открытиях. Задания подготовлены учеными Военного университета Министерства обороны РФ.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов отметил, что большая часть участников акции в регионе — школьники и студенты, и добавил, что основной целью проекта является стимулирование молодежи к изучению истории своей страны.

«Главная задача проекта — повысить интерес к изучению истории страны и малой родины, особенно у школьников и студентов, — сказал Владимир Нетесов. — Деятельность депутатов Воронежской областной думы и молодежного парламента направлена, в том числе, на воспитание молодежи в духе патриотизма. Этому способствуют различные акции, которые организуют парламентарии в своих избирательных округах, и образовательный проект облдумы „Парламентский урок“, в рамках которого наши депутаты рассказывают школьникам и студентам об истории Российского и Воронежского парламентаризма, основных законах страны и области. Уверен, что сегодняшняя акция, в организации которой парламент традиционно принимает участие, позволит не только проверить уровень знаний, но и в очередной раз напомнит о славных событиях истории Отечества, позволяющих гордиться нашей страной».

Председатель молодежного парламента Воронежской области Елена Бойкова сообщила, что результаты теста будут озвучены в январе 2020 года.

«Молодежный парламент региона вместе с Воронежской областной думой традиционно помогает в организации и проведении теста по истории Отечества. Хочу поблагодарить наших представителей в муниципальных районах, которые активно участвовали в подготовке площадок для тестирования, информировании учебных заведений. Результаты акции будут озвучены в январе», — рассказала Елена Бойкова.

Международная акция «Тест по истории Отчества» проводится с 2015 года в рамках федерального проекта молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией». В 2018 году акция собрала 748149 участников из России и 37 стран мира. Для тестирования работали 7519 площадок по всей стране. Воронежская область вошла в 10-ку регионов по числу жителей, вовлеченных в акцию.