Воронежцев позвали на новогодний велопробег

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Активисты движения «ВелоВоронеж» пригласили горожан на ежегодный новогодний велопробег. Он состоится в воскресенье, 29 декабря.
Сбор участников — под елкой на площади Ленина, в 13:00. Участников новогоднего велопробега ждут в праздничной одежде. Детей в возрасте до 14 лет — с родителями.
По традиции горожане принимают участие пробеге в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Маршрут проложили по центральным улицам Воронежа.
«С собой приветствуется новогодняя атрибутика: мишура, гирлянды, бенгальские огни и хлопушки, а также термосы с теплым напитком и обязательно хорошее настроение», — сообщили организаторы пробега.
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