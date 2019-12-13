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Фото: Pixabay.com
Воронежцев попросили покупать елки только на базарах. На сайте администрации города
Жителям области напоминают, что на елочных базарах должны быть вывеска с указанием режима работы, документы продавца, прейскурант.
Список официальных елочных базаров есть по
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.