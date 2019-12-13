В выходные автоинспекторы проведут в Рязанской области массовые рейды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу и выходные в Рязанской области пройдут масштабные рейды. Об этом сообщила
Сотрудники ДПС проверят водителей на алкоголь. Если окажется, что водитель пьян, ему запретят управлять автомобилем, а также проведут медосвидетельствование.
В Госавтоинспекции по региону напомнили, что за это грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишат «прав» на 1,5-2 года.
За повторное управление в пьяном состоянии грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением прав на три года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАркадий Фомин поздравил шиловцев с юбилеем местной библиотеки
|
cледующая новость →В Кальном на месте водозаборных сооружений рядом с «Лентой» намерены построить высотки
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.