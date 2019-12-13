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В Воронеже уволили полицейского, сбившего насмерть пешехода. Об этом сообщил
В отношении 22-летнего бывшего сотрудника ППС возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК.
Установлено, что 10 ноября рядом с домом №98 по улице 206 Стрелковой Дивизии полицейский за рулем Chevrolet Aveo сбил 33-летнего мужчину, который шел вдоль дороги.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, водитель скрылся. Виновника нашли в течение суток.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.