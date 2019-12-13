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15:25, 13 декабря 2019 94
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В Воронеже уволили полицейского, сбившего насмерть пешехода

В Воронеже уволили полицейского, сбившего насмерть пешехода

В Воронеже уволили полицейского, сбившего насмерть пешехода. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

В отношении 22-летнего бывшего сотрудника ППС возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК.

Установлено, что 10 ноября рядом с домом №98 по улице 206 Стрелковой Дивизии полицейский за рулем Chevrolet Aveo сбил 33-летнего мужчину, который шел вдоль дороги.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, водитель скрылся. Виновника нашли в течение суток.

Расследование уголовного дела продолжается.


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