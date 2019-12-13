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15:14, 13 декабря 2019 91
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В Воронеже после жалобы родителей закрыли кадетский корпус

В Воронеже после жалобы родителей закрыли кадетский корпус

Советский суд Воронежа на 45 суток закрыл Михайловский кадетский корпус. Об этом пишет портал «МОЕ! Online».

Проверку провели после жалоб родителей. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении «множественные нарушения, которые угрожали жизни и здоровью воспитанников и сотрудников».

В самом кадетском корпусе от комментариев воздержались.

Работу учреждения уже приостанавливали ранее. В 2014 году учеников распустили по домам из-за острой кишечной инфекции.


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