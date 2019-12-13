В Воронеже после жалобы родителей закрыли кадетский корпус

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Советский суд Воронежа на 45 суток закрыл Михайловский кадетский корпус. Об этом пишет
Проверку провели после жалоб родителей. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении «множественные нарушения, которые угрожали жизни и здоровью воспитанников и сотрудников».
В самом кадетском корпусе от комментариев воздержались.
Работу учреждения уже приостанавливали ранее. В 2014 году учеников распустили по домам из-за острой кишечной инфекции.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.